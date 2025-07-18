Собянин: уничтожен еще один беспилотник, летевший в сторону столицы

Фото: Министерство обороны РФ

Подразделения ПВО ликвидировали еще один вражеский беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, в ночь на пятницу, 18 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, на месте падения обломков БПЛА уже находятся представители экстренных служб.

Вечером 17 июля силы ПВО уничтожили один вражеский дрон на подлете к Москве. На фоне случившегося в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения на полеты, спустя время их отменили.

Уже ночью аналогичные меры безопасности также объявили во Внуково. Аэропорт по-прежнему остается закрытым на прием и выпуск авиарейсов.