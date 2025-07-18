02:02Мэр Москвы
Собянин: уничтожен еще один беспилотник, летевший в сторону столицы
Фото: Министерство обороны РФ
Подразделения ПВО ликвидировали еще один вражеский беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, в ночь на пятницу, 18 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По словам градоначальника, на месте падения обломков БПЛА уже находятся представители экстренных служб.
Вечером 17 июля силы ПВО уничтожили один вражеский дрон на подлете к Москве. На фоне случившегося в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения на полеты, спустя время их отменили.
Уже ночью аналогичные меры безопасности также объявили во Внуково. Аэропорт по-прежнему остается закрытым на прием и выпуск авиарейсов.
Собянин: еще один БПЛА, летевший по направлению к Москве, уничтожен