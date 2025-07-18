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01:32

Происшествия

Атака БПЛА стала причиной отключения света в Запорожской области

Фото: 123RF/aapsky

Причиной частичного отключения электроснабжения на территории Запорожской области стала атака украинского беспилотника по высоковольтному оборудованию. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Бригады энергетиков уже проводят восстановительные работы и переключают местных жителей на резервные линии. По словам Балицкого, их работа осложняется опасностью повторных ударов со стороны ВСУ и темным временем суток.

Тем не менее специалисты уже восстановили свет в Бердянске и Акимовском муниципальном округе.

О частичном отключении электроснабжения на территории Запорожской области стало известно вечером 17 июля.

В частности, без света остались жители Мелитополя и Энергодара, а также Васильевского, Акимовского, Черниговского, Приморского, Приазовского, Куйбышевского и Каменско-Днепровского районов.

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