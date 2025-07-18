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18 июля, 07:34

Политика

ПВО России сбила 73 украинских БПЛА за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ПВО сбили и перехватили 73 украинских БПЛА над Россией за ночь, сообщает Минобороны РФ.

В период с 23:00 17 июля до 07:00 18 июля 31 беспилотник был уничтожен над Брянской областью, 17 – над Орловской областью, 10 – над Московским регионом, четыре – над Крымом, три – над Азовским морем, по два – над Смоленской и Нижегородской областями, по одному – над Белгородской, Калужской, Воронежской областями, еще один – над Черным морем.

В период с 21:00 до 23:00 над регионами России сбили 22 БПЛА. По 10 беспилотников ликвидировали над Брянской областью и Крымом, еще по одному – над Московским регионом и Орловской областью.

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