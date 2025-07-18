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18 июля, 13:25

Мэр Москвы

Собянин: БПЛА сбит системой ПВО Минобороны на подлете к Москве

Фото: РИА Новости

Украинский беспилотник, летевший на Москву, сбит силами противовоздушной обороны (ПВО) в пятницу, 18 июля. Об этм Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Глава города добавил, что на месте падения обломков к работе приступили специалисты экстренных служб.

В ночь на 18 июля подразделения ПВО сбили один вражеский БПЛА в Московском регионе. Позднее были уничтожены еще два дрона на подлете к столице.

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