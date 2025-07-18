Силы ПВО за ночь уничтожили 11 дронов над пятью округами Подмосковья

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 11 украинских беспилотников над подмосковными Домодедово, Красногорском, Солнечногорском, Сергиевым Посадом и Можайском, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

По его словам, российские военнослужащие ликвидировали большую часть дронов на подлете к региону, поэтому серьезных последствий удалось избежать. Местные жители не пострадали, однако БПЛА повредили несколько частных домов.

В Сергиево-Посадском городском округе, в коттеджном поселке "Рязанцы", оказались повреждены фасады и остекление двух домов. Также повреждения забора, части стены и оконных конструкций были зафиксированы в доме в деревне Марьино, расположенной в Солнечногорске.

"На местах работают все службы, обязательно окажем помощь жителям, у которых пострадало имущество", – уточнил Воробьев.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в ночь на 18 июля силы ПВО уничтожили четыре вражеских дрона, которые направлялись в сторону Москвы. На месте падения обломков работали специалисты.

Помимо этого, над Россией за прошедшую ночь сбили как минимум 73 БПЛА. В частности, 31 беспилотник перехватили над Брянской областью, 17 – над Орловской областью, четыре – над Крымом, три – в Азовском море.

По два дрона удалось ликвидировать над Смоленской и Нижегородской областями, по одному – над Белгородской, Калужской, Воронежской областями, еще один – над Черным морем.