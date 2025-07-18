18 июля, 04:36Происшествия
Беспилотник уничтожен силами ПВО над Воронежской областью
Фото: министерство обороны РФ
Средства ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник в одном из районов Воронежской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.
Предварительно, в результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушений на земле не выявлено. В регионе сохраняется режим опасности атаки дронов.
Ранее женщина погибла в результате сброса взрывчатки с беспилотника на частный дом в селе Смородино Белгородской области. Местные власти выразили соболезнования семье и близким погибшей.
Еще одна атака БПЛА была зафиксирована в Воронеже, где обломки дрона попали в многоэтажный жилой дом. В результате трое подростков получили различные травмы. Жителям одного из подъездов пришлось временно эвакуироваться.
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