Беспилотник уничтожен силами ПВО над Воронежской областью

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник в одном из районов Воронежской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

Предварительно, в результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушений на земле не выявлено. В регионе сохраняется режим опасности атаки дронов.

Ранее женщина погибла в результате сброса взрывчатки с беспилотника на частный дом в селе Смородино Белгородской области. Местные власти выразили соболезнования семье и близким погибшей.

Еще одна атака БПЛА была зафиксирована в Воронеже, где обломки дрона попали в многоэтажный жилой дом. В результате трое подростков получили различные травмы. Жителям одного из подъездов пришлось временно эвакуироваться.