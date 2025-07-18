Собянин сообщил об отражении атаки еще трех БПЛА, летевших к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО сбили три вражеских БПЛА, летевших на Москву в пятницу, 18 июля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении одного вражеского дрона. Спустя время российские силы ПВО сбили два других беспилотника, еще через какое-то время был ликвидирован один БПЛА.

Позже стало известно о еще одном уничтоженном дроне.