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18 июля, 15:24

Мэр Москвы

Собянин: средства ПВО поразили четыре летевших к Москве беспилотника

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средствами ПВО России уничтожен еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы, сообщил в телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее градоначальник сообщил об уничтожении двух вражеских беспилотников. До этого был ликвидирован еще один дрон. Таким образом, днем в пятницу, 18 июля, была отражена атака четырех БПЛА на Москву.

Помимо этого, ночью ПВО сбила один украинский беспилотник в столичном регионе. Спустя время были уничтожены еще два дрона.

Собянин: сбит БПЛА, летевший по направлению к Москве

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