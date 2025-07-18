Собянин: силы ПВО Минобороны уничтожили пятый БПЛА на подлете к Москве

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Средства ПВО Минобороны России сбили пятый БПЛА на подлете к Москве в пятницу, 18 июля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Глава город подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты оперативных служб.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении еще одного вражеского дрона. Спустя время российские силы ПВО сбили два других беспилотника.

Позже стало известно о еще одном ликвидированном БПЛА.

Помимо этого, ночью система ПВО сбила один украинский беспилотник в столичном регионе. Спустя время были уничтожены еще два дрона.