Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июля, 19:28

Мэр Москвы

Собянин: еще один БПЛА сбит силами ПВО Минобороны на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще одного беспилотника, летевшего на Москву, заявил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – говорится в сообщении.

Ранее средства ПВО сбили еще три вражеских дрона, которые летели на столицу. До этого мэр города объявлял об уничтожении одного беспилотника противника, который удалось ликвидировать на подлете к Москве.

В эту же пятницу, 18 июля, средства ПВО уничтожили еще один БПЛА, а незадолго до этого были ликвидированы еще два вражеских дрона, которые направлялись в сторону российской столицы.

Читайте также


мэр Москвыпроисшествия

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика