Собянин: еще один БПЛА сбит силами ПВО Минобороны на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще одного беспилотника, летевшего на Москву, заявил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – говорится в сообщении.

Ранее средства ПВО сбили еще три вражеских дрона, которые летели на столицу. До этого мэр города объявлял об уничтожении одного беспилотника противника, который удалось ликвидировать на подлете к Москве.

В эту же пятницу, 18 июля, средства ПВО уничтожили еще один БПЛА, а незадолго до этого были ликвидированы еще два вражеских дрона, которые направлялись в сторону российской столицы.

