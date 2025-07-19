Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

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Мэр Москвы

Собянин: еще три направлявшихся к Москве БПЛА нейтрализованы силами ПВО

Фото: министерство обороны РФ

Российские средства ПВО уничтожили три вражеских беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы, в ночь на субботу, 19 июля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Градоначальник добавил, что на месте падения обломков дрона уже находятся специалисты экстренных служб.

Вечером 18 июля силы ПВО пресекли еще одну попытку атаки БПЛА в столичном регионе, уничтожив очередной вражеский беспилотник на подлете к Москве.

В связи с отражением воздушной атаки в столичном аэропорту Домодедово объявляли временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Однако спустя некоторое время данные меры отменили.

Силами ПВО Минобороны пресечена попытка атаки на Москву беспилотника

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