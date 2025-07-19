Собянин: еще три направлявшихся к Москве БПЛА нейтрализованы силами ПВО

Фото: министерство обороны РФ

Российские средства ПВО уничтожили три вражеских беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы, в ночь на субботу, 19 июля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Градоначальник добавил, что на месте падения обломков дрона уже находятся специалисты экстренных служб.

Вечером 18 июля силы ПВО пресекли еще одну попытку атаки БПЛА в столичном регионе, уничтожив очередной вражеский беспилотник на подлете к Москве.

В связи с отражением воздушной атаки в столичном аэропорту Домодедово объявляли временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Однако спустя некоторое время данные меры отменили.