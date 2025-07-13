Росавиация проверит полет самолета на малой высоте над пляжем Ладожского озера

Фото: телеграм-канал "78 | НОВОСТИ"

Росавиация начала проверку действий экипажа частного самолета ТР-301 с регистрационным номером RA-68125, который 12 июля совершил полет на малой высоте над пляжем Ладожского озера в Ленинградской области. Об этом представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в телеграм-канале.

По предварительным данным, после взлета в Щеглове воздушное судно пролетело над береговой чертой Ладожского озера в районе деревни Коккорево. На видео, опубликованных СМИ, видно, что полет осуществлялся на малой высоте, непосредственно над отдыхающими, с риском для их безопасности.

В Росавиации указали, что в действиях экипажа просматривается нарушение федеральных авиаправил "Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации РФ".

"Это неприемлемо! Безопасность полетов – безусловный приоритет для всех без исключения представителей гражданской авиации России", – подчеркнул Кореняко.

Ранее в Ломоносовском районе Ленобласти самолет совершил жесткую посадку около автомобильной дороги. На борту находились три человека, они не пострадали. В связи произошедшим организована доследственная проверка. Правоохранители установят детали и причины инцидента.