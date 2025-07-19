Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

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Транспорт

Ограничения сняты в аэропорту Шереметьево

Фото: 123RF/nkooume

В московском аэропорту Шереметьево отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом написал в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что данные меры были призваны обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.

Временные ограничения на полеты вводились в Шереметьево в ночь на 19 июля. Меры безопасности объявили в связи с ликвидацией вражеских беспилотников в столичном регионе.

Россиянам начнут компенсировать отмененные полеты за счет уменьшения на 0,25% отчислений туроператоров в фонд персональной ответственности. Соответствующее решение утвердило российское правительство.

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