Один человек пострадал при атаке БПЛА в Ростовской области

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Средства ПВО отражают воздушную атаку в Ростовской области. Из-за падения обломков БПЛА в микрорайоне Лиховской Каменска-Шахтинского загорелись несколько частных домов на улице Советской. Предварительно, ранен один человек, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

На место происшествия выехали все экстренные службы. Кроме того, в Каменском районе из-за атаки беспилотника произошло загорание трансформатора и отключение высоковольтной линии. В зоне отключения пять населенных пунктов с населением около 2 тысяч человек.

Упавшие обломки БПЛА также вызвали ландшафтный пожар в Донецке. Помимо этого, из-за отключения электричества остановлено движение пассажирского поезда Адлер – Москва.

Ранее стало известно о частичном отключении электроснабжения на территории Запорожской области. Позже выяснилось, что причиной инцидента стала атака БПЛА по высоковольтному оборудованию.

Еще один прилет дрона был зафиксирован в Калужской области, где 14-летняя девочка пострадала при падении обломков беспилотника.