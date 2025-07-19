Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

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01:48

Мэр Москвы

Собянин: еще один беспилотник сбит силами ПВО на подлете к столице

Фото: министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ отразили еще одну воздушную атаку, уничтожив беспилотник на подлете к Москве в ночь на субботу, 19 июля. Об этом заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

К месту падения обломков беспилотника уже прибыли специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщил о ликвидации еще двух украинских беспилотников, которые летели в сторону столицы. Этой ночью в Московском регионе было сбито уже 13 вражеских дронов.

Из-за отражения очередной атаки БПЛА были введены временные ограничения в работу аэропорта Шереметьево. Воздушная гавань пока не выпускает авиарейсы, лишь принимает их на посадку.

Силами ПВО Минобороны пресечена попытка атаки на Москву беспилотника

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