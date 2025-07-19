01:09Транспорт
В Шереметьево вновь ввели ограничения на выпуск рейсов
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Столичный аэропорт Шереметьево ввел временные ограничения на выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
В данный момент воздушная гавань осуществляет только прием авиарейсов.
Этой ночью в Шереметьево уже вводились ограничения на полеты: аэропорт ни принимал на посадку, ни отправлял какие-либо воздушные рейсы. Данные меры продлились несколько минут, после чего их отменили.
Подобные ограничения связаны с отражением очередной попытки атаки БПЛА в столичном регионе.
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