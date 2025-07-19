В Шереметьево вновь ввели ограничения на выпуск рейсов

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Столичный аэропорт Шереметьево ввел временные ограничения на выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В данный момент воздушная гавань осуществляет только прием авиарейсов.

Этой ночью в Шереметьево уже вводились ограничения на полеты: аэропорт ни принимал на посадку, ни отправлял какие-либо воздушные рейсы. Данные меры продлились несколько минут, после чего их отменили.

Подобные ограничения связаны с отражением очередной попытки атаки БПЛА в столичном регионе.