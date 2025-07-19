Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников, летевших к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Российские военные отразили атаку еще двух беспилотников, которые летели на Москву, в ночь на субботу, 19 июля. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Информация о возможных последствиях атаки пока не приводится. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Таким образом, число сбитых беспилотников в столичном регионе этой ночью составило уже 12. В частности, ранее Собянин сообщал об уничтожении сразу четырех БПЛА на подлете к Москве.

Аэропорт Шереметьево на фоне воздушной атаки противника временно закрыт на выпуск авиарейсов. На данный момент аэропорт лишь принимает самолеты на посадку.