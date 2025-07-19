Собянин: еще четыре вражеских БПЛА ликвидированы на пути к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО сбили еще четыре вражеских беспилотника, атаковавших Москву, в ночь на 19 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Представители всех необходимых экстренных служб уже работают на месте падения фрагментов БПЛА, уточнил градоначальник.

Ранее ПВО ликвидировала еще два беспилотника, следовавших в сторону столицы. Этой ночью в Московском регионе было уничтожено уже десять вражеских дронов.

В аэропорту Шереметьево объявили временные ограничения на выпуск воздушных судов – авиагавань в данный момент только принимает рейсы.