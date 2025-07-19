01:32Мэр Москвы
Собянин: еще четыре вражеских БПЛА ликвидированы на пути к Москве
Фото: министерство обороны РФ
Дежурные средства ПВО сбили еще четыре вражеских беспилотника, атаковавших Москву, в ночь на 19 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Представители всех необходимых экстренных служб уже работают на месте падения фрагментов БПЛА, уточнил градоначальник.
Ранее ПВО ликвидировала еще два беспилотника, следовавших в сторону столицы. Этой ночью в Московском регионе было уничтожено уже десять вражеских дронов.
В аэропорту Шереметьево объявили временные ограничения на выпуск воздушных судов – авиагавань в данный момент только принимает рейсы.
Собянин: система ПВО Минобороны сбила четыре БПЛА на подлете к Москве