Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

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01:13

Мэр Москвы

Собянин: еще два следовавших к Москве БПЛА уничтожены силами ПВО Минобороны

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два украинских дрона, летевших на Москву, в ночь на 19 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра Москвы, сотрудники спецслужб уже находятся на месте падения обломков беспилотника. Подробности случившегося пока не раскрываются.

Ранее силы ПВО Минобороны сбили еще один вражеский беспилотник на подлете к Москве. По последним данным, этой ночью в столичном регионе было уничтожено уже шесть украинских БПЛА.

В московском аэропорту Шереметьево объявили временные ограничения на выпуск воздушных судов. На момент публикации аэропорт только принимает авиарейсы.

Силами ПВО Минобороны пресечена попытка атаки на Москву беспилотника

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