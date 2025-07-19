01:13Мэр Москвы
Собянин: еще два следовавших к Москве БПЛА уничтожены силами ПВО Минобороны
Фото: министерство обороны РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два украинских дрона, летевших на Москву, в ночь на 19 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По словам мэра Москвы, сотрудники спецслужб уже находятся на месте падения обломков беспилотника. Подробности случившегося пока не раскрываются.
Ранее силы ПВО Минобороны сбили еще один вражеский беспилотник на подлете к Москве. По последним данным, этой ночью в столичном регионе было уничтожено уже шесть украинских БПЛА.
В московском аэропорту Шереметьево объявили временные ограничения на выпуск воздушных судов. На момент публикации аэропорт только принимает авиарейсы.
Силами ПВО Минобороны пресечена попытка атаки на Москву беспилотника