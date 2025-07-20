РЖД: 132 поезда задерживаются из-за ЧП в Ростовской области

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132 поезда задерживаются из-за повреждения контактной сети, которое возникло в субботу, 19 июля, после падения обломков БПЛА в Ростовской области, сообщила пресс-служба РЖД.

"В связи с происшествием на станции Лихая с задержками от 33 минут до 15 часов следуют 132 поезда (ФПК и "Гранд сервис экспресс"). Поезда проходят место происшествия со сниженной скоростью", – говорится в сообщении.

В компании также отметили, что 37 поездов уже прибыли в конечные пункты. Там также подчеркнули, что на всех основных станциях Северо-Кавказской и Юго-Восточной дороги сейчас работает дополнительный персонал. Также организована раздача бутилированной воды.

"Пассажирам с детьми и пожилого возраста предоставлены для размещения комнаты матери и ребенка. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов", – заключили в РЖД.

В ночь на 19 июля украинские беспилотники были уничтожены в Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах Ростовской области. Из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая – Замчалово приостановили движение поездов.

На станции Лихая произошел обрыв линии электропередачи, из-за чего оказались обесточены грузовой и пассажирский поезда. Кроме того, в результате украинской атаки пострадала сотрудница железной дороги. В состоянии средней тяжести ее госпитализировали.

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