Туроператоры РФ готовы помочь туристам из-за задержки поездов под Ростовом

Фото: телеграм-канал "ФПК. Лучше поездом!"

Российские туроператоры готовы помочь туристам, которые не могут вернуться с южных курортов из-за задержки поездов в Ростовской области, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По запросам туристов, как и всегда в подобных случаях, будем запрашивать продление проживания в гостиницах", – сказал представитель одного из туроператоров.

При этом в АТОР уточнили, что пока жалобы от путешественников не поступали.

В свою очередь, РЖД принимают меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов. Восстановительные работы на перегоне Лихая – Замчалово продолжаются.

Также перевозчик уточнил, что на данном участке открыто движение поездов на электротяге по двум путям.

В ночь на 19 июля украинские беспилотники были уничтожены в Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах Ростовской области. Из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая – Замчалово приостановили движение поездов, задержаны более 50 составов.

На станции Лихая произошел обрыв линии электропередачи, из-за чего оказались обесточены грузовой и пассажирский поезда. Кроме того, в результате украинской атаки пострадала сотрудница железной дороги. В состоянии средней тяжести ее госпитализировали.