Несколько беспилотников уничтожены над Воронежем

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили несколько беспилотников ВСУ в небе над Воронежем. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев.

"По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Вечером 16 июля атаке вражеских беспилотников также подверглась Белгородская область. В результате прилетов БПЛА в Белгороде один человек погиб, еще пятеро получили травмы.

Позже стало известно еще о двух пострадавших. Всех их уже доставили в ближайшие больницы, где им оказывают необходимую медпомощь.