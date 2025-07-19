Сотрудница железной дороги пострадала из-за атаки БПЛА в Ростовской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Сотрудница железной дороги пострадала в результате атаки украинских беспилотников на Ростовскую область, сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его информации, женщину в состоянии средней тяжести доставили в Центральную городскую больницу Каменска-Шахтинского. Врачи оказывают ей необходимую помощь.

Ночью вражеские БПЛА были перехвачены в Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах области. В РЖД сообщали о временной приостановке движения поездов на перегоне Лихая – Замчалово. По словам Слюсаря, на станции Лихая произошел обрыв линии электропередачи.

На участке организовано реверсивное движение составов, создан оперативный штаб. Специалисты приступили к восстановлению контактной сети и обезвреживанию обломков беспилотника.