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21 июля, 17:51

Мэр Москвы

Собянин: летевший к Москве БПЛА ликвидирован системой ПВО Минобороны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы, в понедельник, 21 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как отметил мэр столицы, на месте, куда упали обломки дрона, задействованы экстренные службы.

Беспилотники начали атаковать Москву в ночь на 21 июля. Позже был ликвидирован еще один БПЛА, затем была отражена очередная попытка атаки.

Спустя время подразделения ПВО ликвидировали другой беспилотник, а после – еще два. Кроме того, ночью Собянин сообщал об отражении атак других дронов.

Утром 21 июля попытки атак на Москву продолжились. Обломки БПЛА упали в Киевском районе ТиНАО, куда оперативно прибыли специалисты экстренных служб. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет. Позже на подлете к столице были устранены еще два беспилотника.

Кроме того, днем этого же дня Собянин заявил о ликвидации очередного дрона, который двигался к Москве. На место падения его обломков также направились экстренные службы.

После начала атаки во всех аэропортах столичного региона были введены временные ограничения. Однако позже они были отменены.

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