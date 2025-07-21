Собянин: уничтожено еще два беспилотника, летевших к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два вражеских БПЛА, летевших на Москву, в ночь на понедельник, 21 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал он в своем телеграм-канале.

Информация о возможных последствиях воздушной атаки пока не приводится.

Ранее сообщалось о ликвидации еще одного украинского беспилотника в столичном регионе. Согласно последним данным, этой ночью на подлете к Москве было сбито уже семь БПЛА противника.

В связи с угрозой атаки беспилотников ограничения на полеты введены во всех столичных аэропортах. При этом Внуково и Шереметьево проводят посадку и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами, а аэропорты Домодедово и Жуковский пока что полностью закрыты на прием и выпуск рейсов.