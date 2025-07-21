Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА, летевшего к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Подразделения ПВО ликвидировали очередной беспилотник, летевший на Москву, в ночь на понедельник, 21 июля. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра столицы, сотрудники всех необходимых спецслужб уже подъехали к месту падения обломков дрона.

Ранее Собянин сообщал об уничтожении еще одного вражеского беспилотника, который направлялся в сторону Москвы. Таким образом, за текущую ночь ПВО уничтожила пять украинских дронов.

Ограничения на полеты объявлены во всех столичных аэропортах: Шереметьево и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, Домодедово и Жуковский полностью закрыты на прием и выпуск самолетов.