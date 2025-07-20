Временные ограничения введены в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково

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Временные ограничения введены в столичных аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово, сообщает в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По словам Кореняко, прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в воскресенье, 20 июля, работа столичных аэропортов приостанавливалась несколько раз. Меры безопасности были объявлены в связи с атакой вражеских БПЛА на Москву.

В частности, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще три вражеских беспилотника, летевших на Москву, указывал Сергей Собянин.

