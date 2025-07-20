Фото: ТАСС/Олег Елков

Временные ограничения в аэропортах Шереметьево и Внуково сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Данные меры были призваны обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.

Запрет на работу столичных аэропортов вводился несколько раз. Меры безопасности были объявлены в связи с атакой вражеских БПЛА на Москву.

Сергей Собянин ранее сообщал, что силы ПВО Минобороны ликвидировали три БПЛА на подлете к Москве в воскресенье, 20 июля.

Спустя время российские военные уничтожили еще один вражеский беспилотник, летевший в сторону столицы. Позже стало известно о ликвидации другого вражеского БПЛА.