20 июля, 13:49Транспорт
Ограничения в аэропортах Шереметьево и Внуково сняты
Фото: ТАСС/Олег Елков
Временные ограничения в аэропортах Шереметьево и Внуково сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Данные меры были призваны обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.
Запрет на работу столичных аэропортов вводился несколько раз. Меры безопасности были объявлены в связи с атакой вражеских БПЛА на Москву.
Сергей Собянин ранее сообщал, что силы ПВО Минобороны ликвидировали три БПЛА на подлете к Москве в воскресенье, 20 июля.
Спустя время российские военные уничтожили еще один вражеский беспилотник, летевший в сторону столицы. Позже стало известно о ликвидации другого вражеского БПЛА.