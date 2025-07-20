Собянин: еще один БПЛА сбит системой ПВО Минобороны на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система ПВО Минобороны уничтожила еще один БПЛА, атаковавший Москву в воскресенье, 20 июля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Глава города отметил, что на месте падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб.

Ранее силы ПВО Минобороны ликвидировали три БПЛА на подлете к Москве. Спустя время российские военные уничтожили еще один вражеский беспилотник, летевший в сторону столицы. Позже стало известно о ликвидации другого вражеского БПЛА.

Кроме того, в ночь на 20 июля было уничтожено 16 вражеских беспилотников на подлете к городу. Большая часть дронов была сбита в районе Зеленограда.

Позже ограничения на полеты отменили в аэропорту Шереметьево.