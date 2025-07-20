20 июля, 13:07Мэр Москвы
Собянин: еще один БПЛА сбит системой ПВО Минобороны на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Система ПВО Минобороны уничтожила еще один БПЛА, атаковавший Москву в воскресенье, 20 июля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
Глава города отметил, что на месте падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб.
Ранее силы ПВО Минобороны ликвидировали три БПЛА на подлете к Москве. Спустя время российские военные уничтожили еще один вражеский беспилотник, летевший в сторону столицы. Позже стало известно о ликвидации другого вражеского БПЛА.
Кроме того, в ночь на 20 июля было уничтожено 16 вражеских беспилотников на подлете к городу. Большая часть дронов была сбита в районе Зеленограда.
Позже ограничения на полеты отменили в аэропорту Шереметьево.
Собянин сообщил об отражении очередной атаки БПЛА на Москву