Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные уничтожили еще один вражеский беспилотник, летевший в сторону Москвы, в воскресенье, 20 июля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Глава города подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты оперативных служб.

Ранее силы ПВО Минобороны ликвидировали три БПЛА на подлете к Москве.

Кроме того, в ночь на 20 июля было уничтожено 16 вражеских беспилотников на подлете к столице. Большая часть дронов была сбита в районе Зеленограда.

В связи с этим ночью были введены ограничения на полеты в аэропорту Шереметьево. Спустя некоторое время меры безопасности распространились на Внуково, Домодедово и Жуковский.

Позже ограничения на полеты отменили в аэропорту Шереметьево.