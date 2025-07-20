В Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск рейсов

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В столичном аэропорту Шереметьево отменили ограничения, которые вводились для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Теперь воздушная гавань вновь открыта на прием и выпуск авиарейсов.

Временные ограничения ввели в Шереметьево в ночь на 20 июля в связи с отражением очередной попытки атаки вражеских БПЛА в Московском регионе.

Кроме того, аналогичные меры безопасности продолжают действовать в столичных авиагаванях Внуково, Домодедово и Жуковский.