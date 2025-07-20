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Мэр Москвы

Собянин: уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Российские военные уничтожили еще один украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы, в ночь на воскресенье, 20 июля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал глава города.

Этой уже 16-й беспилотник, который был уничтожен системами ПВО в столичном регионе этой ночью. Большая часть дронов была сбита в районе Зеленограда. Предварительно, при воздушной атаке никто не пострадал.

Из-за угрозы атаки беспилотников введены временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов во всех аэропортах Москвы: в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском.

Собянин сообщил об отражении очередной атаки БПЛА на Москву

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