Собянин: уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Российские военные уничтожили еще один украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы, в ночь на воскресенье, 20 июля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал глава города.

Этой уже 16-й беспилотник, который был уничтожен системами ПВО в столичном регионе этой ночью. Большая часть дронов была сбита в районе Зеленограда. Предварительно, при воздушной атаке никто не пострадал.

Из-за угрозы атаки беспилотников введены временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов во всех аэропортах Москвы: в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском.