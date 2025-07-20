Ограничения на полеты вновь введены в Шереметьево

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Столичный аэропорт Шереметьево вновь закрыт на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аналогичные меры безопасности уже вводились в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Ограничения объявили на фоне отражения очередной атаки БПЛА в столичном регионе.

Вскоре после этого все ограничения в воздушных гаванях были отменены.