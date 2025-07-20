00:38Транспорт
Ограничения на полеты вновь введены в Шереметьево
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Столичный аэропорт Шереметьево вновь закрыт на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он напомнил, что данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее аналогичные меры безопасности уже вводились в московских аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Ограничения объявили на фоне отражения очередной атаки БПЛА в столичном регионе.
Вскоре после этого все ограничения в воздушных гаванях были отменены.