Временные ограничения вновь введены в аэропорту Шереметьево

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В московском аэропорту Шереметьево ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в аэропортах Домодедово и Жуковский также был введен запрет на полеты.В данный момент обе воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы.

До этого запрет на полеты был также введен в московском аэропорту Внуково. Помимо этого, ограничительные меры были введены в аэропорту Калуги.