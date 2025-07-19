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19 июля, 22:46

Транспорт

Временные ограничения вновь введены в аэропорту Шереметьево

Фото: depositphotos/nmcandre

В московском аэропорту Шереметьево ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в аэропортах Домодедово и Жуковский также был введен запрет на полеты.В данный момент обе воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы.

До этого запрет на полеты был также введен в московском аэропорту Внуково. Помимо этого, ограничительные меры были введены в аэропорту Калуги.

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