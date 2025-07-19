19 июля, 22:46Транспорт
Временные ограничения вновь введены в аэропорту Шереметьево
Фото: depositphotos/nmcandre
В московском аэропорту Шереметьево ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.
Ранее в аэропортах Домодедово и Жуковский также был введен запрет на полеты.В данный момент обе воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы.
До этого запрет на полеты был также введен в московском аэропорту Внуково. Помимо этого, ограничительные меры были введены в аэропорту Калуги.