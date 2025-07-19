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Временные ограничения введены в аэропорту Калуги. Об этом представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем телеграм-канале.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, указал он.

В ночь на 19 июля запрет на выпуск воздушных судов также ввели в аэропорту Шереметьево. Аэропорт только принимал рейсы на посадку, но не отправлял самолеты на вылет.

Подобные меры безопасности объявили в связи с отражением очередной атаки БПЛА на Москву. Позже в аэропорту были сняты все ограничения.