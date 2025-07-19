Ограничения отменены в аэропорту Шереметьево

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В столичном аэропорту Шереметьево сняты все ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что данные меры принимались для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения на выпуск воздушных судов ввели в Шереметьево в ночь на 19 июля. Аэропорт только принимал рейсы на посадку, но не отправлял самолеты на вылет.

Подобные меры безопасности объявили в связи с отражением очередной атаки БПЛА на Москву. По последним данным, этой ночью было сбито уже 13 беспилотников в столичном регионе.