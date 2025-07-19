Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июля, 20:36

Транспорт

Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Внуково

Фото: 123RF/anyaberkut

Временные ограничения на полеты введены в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Запрет на полеты уже вводился во Внуково в субботу, 19 июля. Помимо этого, ограничительные меры были введены в Домодедово, а также в аэропорту Калуги.

Позже во Внуково и Домодедово ограничения были сняты. Данные ограничения призваны обеспечить безопасность полетов, уточнял Кореняко.

Читайте также


транспортгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика