Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Внуково

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Временные ограничения на полеты введены в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Запрет на полеты уже вводился во Внуково в субботу, 19 июля. Помимо этого, ограничительные меры были введены в Домодедово, а также в аэропорту Калуги.

Позже во Внуково и Домодедово ограничения были сняты. Данные ограничения призваны обеспечить безопасность полетов, уточнял Кореняко.