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Временные ограничения в аэропортах Внуково и Домодедово сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Данные меры были призваны обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.

Кроме того, в ночь на 19 июля запрет на выпуск воздушных судов также ввели в аэропорту Шереметьево. Аэропорт только принимал рейсы на посадку, но не отправлял самолеты на вылет.

Подобные меры безопасности объявили в связи с отражением очередной атаки БПЛА на Москву. Позже в аэропорту были сняты все ограничения.