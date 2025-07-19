19 июля, 19:10Транспорт
Ограничения в аэропортах Внуково и Домодедово сняты
Фото: 123RF/granevsergey
Временные ограничения в аэропортах Внуково и Домодедово сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Данные меры были призваны обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.
Кроме того, в ночь на 19 июля запрет на выпуск воздушных судов также ввели в аэропорту Шереметьево. Аэропорт только принимал рейсы на посадку, но не отправлял самолеты на вылет.
Подобные меры безопасности объявили в связи с отражением очередной атаки БПЛА на Москву. Позже в аэропорту были сняты все ограничения.