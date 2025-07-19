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19 июля, 18:35

Транспорт

Ограничения на полеты введены в аэропорту Домодедово

Фото: depositphotos/Feverpitch

Столичный аэропорт Домодедово объявил временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Данные ограничения призваны обеспечить безопасность полетов. В данный момент аэропорт закрыт на прием и отправку рейсов.

До этого ограничительные меры были введены во Внуково, а также в аэропорту Калуги.

Кроме того, в ночь на 19 июля запрет на выпуск воздушных судов также ввели в аэропорту Шереметьево. Аэропорт только принимал рейсы на посадку, но не отправлял самолеты на вылет.

Подобные меры безопасности объявили в связи с отражением очередной атаки БПЛА на Москву. Позже в аэропорту были сняты все ограничения.

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