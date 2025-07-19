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19 июля, 18:23

Транспорт

Ограничения на полеты введены в аэропорту Внуково

Фото: 123RF/serjio74

Временные ограничения на полеты введены в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 19 июля запрет на выпуск воздушных судов также ввели в аэропорту Шереметьево. Аэропорт только принимал рейсы на посадку, но не отправлял самолеты на вылет.

Подобные меры безопасности объявили в связи с отражением очередной атаки БПЛА на Москву. Позже в аэропорту были сняты все ограничения.

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