Ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

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Аэропорты Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент обе воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы.

При этом в столичном аэропорту Шереметьево сняты все ограничения на полеты. Кореняко напомнил, что данные меры принимались для обеспечения безопасности полетов.

До этого запрет на полеты был также введен в московском аэропорту Внуково. Помимо этого, ограничительные меры были введены в аэропорту Калуги.