Собянин: система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник, летевший на Москву в субботу, 19 июля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Глава города отметил, что на месте падения обломков сейчас работают специалисты оперативных служб.

Ранее российские силы ПВО уничтожили еще один вражеский БПЛА. Позже стало известно о том, что силы противовоздушной обороны РФ отразили еще одну воздушную атаку, уничтожив беспилотник на подлете.

До этого средства ПВО Минобороны РФ сбили другой беспилотник, атаковавший столицу. Спустя время был ликвидирован еще один дрон.

Кроме того, ночью силы ПВО уничтожили еще четыре вражеских беспилотника. До этого сообщалось о ликвидации двух дронов, следовавших в сторону столицы.