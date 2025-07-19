Собянин: силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву в субботу, 19 июля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр столицы подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого средства ПВО Минобороны России сбили БПЛА, атаковавший Москву.

Кроме того, ночью силы ПВО уничтожили еще четыре вражеских беспилотника. До этого сообщалось о ликвидации двух дронов, следовавших в сторону столицы.

Позже стало известно о том, что силы противовоздушной обороны РФ отразили еще одну воздушную атаку, уничтожив беспилотник на подлете.