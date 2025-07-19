19 июля, 18:09Мэр Москвы
Собянин: направленный в сторону Москвы БПЛА ликвидирован системой ПВО
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО Минобороны России сбили БПЛА, атаковавший Москву в субботу, 19 июля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
Глава город подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты оперативных служб.
Ночью российские силы ПВО сбили еще четыре вражеских беспилотника, атаковавших Москву. До этого сообщалось о ликвидации двух беспилотников, следовавших в сторону столицы.
В связи с ночной атакой БПЛА в аэропорту Шереметьево были объявлены временные ограничения на выпуск воздушных судов – авиагавань в данный момент только принимает рейсы. Позже меры были отменены.
Собянин: система ПВО Минобороны сбила четыре БПЛА на подлете к Москве