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19 июля, 18:42

Мэр Москвы

Собянин сообщил о ликвидации третьего БПЛА, летевшего на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ПВО уничтожили вражеский БПЛА во время атаки на Москву в субботу, 19 июля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что на месте падения обломков сейчас работают специалисты оперативных служб.

До этого средства ПВО Минобороны России сбили БПЛА, атаковавший Москву. Спустя время был ликвидирован еще один дрон.

Кроме того, ночью силы ПВО уничтожили еще четыре вражеских беспилотника. До этого сообщалось о ликвидации двух дронов, следовавших в сторону столицы.

Позже стало известно о том, что силы противовоздушной обороны РФ отразили еще одну воздушную атаку, уничтожив беспилотник на подлете.

Собянин: система ПВО Минобороны сбила четыре БПЛА на подлете к Москве

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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