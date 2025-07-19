Собянин: система ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ПВО пресекли очередную попытку атаки на Москву вражеского беспилотника в субботу, 19 июля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр столицы добавил, что на месте падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб.

Ранее российские силы ПВО уничтожили еще один вражеский БПЛА во время атаки на Москву. До этого средства ПВО Минобороны РФ сбили другой беспилотник, атаковавший столицу. Спустя время был ликвидирован еще один дрон.

Кроме того, ночью силы ПВО уничтожили еще четыре вражеских беспилотника. До этого сообщалось о ликвидации двух дронов, следовавших в сторону столицы.

Позже стало известно о том, что силы противовоздушной обороны РФ отразили еще одну воздушную атаку, уничтожив беспилотник на подлете.