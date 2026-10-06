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06 октября, 14:17

Спорт

Теннисист Медведев отправился в больницу, чтобы извиниться перед пострадавшим зрителем

Фото: ТАСС/VCG

Российский теннисист Даниил Медведев посетил больницу, чтобы лично извиниться перед зрителем, которого случайно травмировал мячом во время матча. Об этом сообщил журналист Лоренцо Эрколи на своей странице в соцсети X.

Инцидент произошел в полуфинале турнира в Пекине, где Медведев встречался с сербом Новаком Джоковичем. При счете 5:7, 3:5 россиянин попал мячом в голову болельщику, после чего ему присудили поражение.

По данным ТАСС, зритель чувствует себя хорошо, серьезных травм не зафиксировано. Однако мужчина не предоставляет дополнительную информацию о своем состоянии.

Сам Медведев назвал инцидент несчастным случаем. Теннисист подчеркнул, что его удар не был порывом гнева.

Джокович, в свою очередь, выразил поддержку россиянину. Он выразил уверенность в непреднамеренности удара и вспомнил, как в 2020 году на Открытом чемпионате США сам попал мячом в линейного арбитра и был дисквалифицирован.

30-летний Медведев на данный момент занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 24 титула под эгидой организации в одиночном разряде.

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