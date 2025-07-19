19 июля, 22:53Транспорт
Ограничения в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты
Фото: 123RF/girich
Временные ограничения в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Данные меры были призваны обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.
Между тем в аэропорту Шереметьево ввели запрет на работу для обеспечения безопасности полетов.
В ночь на 19 июля запрет на выпуск воздушных судов уже вводился в московском аэропорту. Аэропорт только принимал рейсы на посадку, но не отправлял самолеты на вылет.
Подобные меры безопасности объявили в связи с отражением очередной атаки БПЛА на Москву. Позже в аэропорту были сняты все ограничения.