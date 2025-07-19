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19 июля, 22:53

Транспорт

Ограничения в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты

Фото: 123RF/girich

Временные ограничения в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Данные меры были призваны обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.

Между тем в аэропорту Шереметьево ввели запрет на работу для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 19 июля запрет на выпуск воздушных судов уже вводился в московском аэропорту. Аэропорт только принимал рейсы на посадку, но не отправлял самолеты на вылет.

Подобные меры безопасности объявили в связи с отражением очередной атаки БПЛА на Москву. Позже в аэропорту были сняты все ограничения.

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