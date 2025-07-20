Ограничения введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на полеты. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В данный момент все три авиагавани не принимают на посадку и не отправляют рейсы. Такое решение было принято в целях обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные ограничения уже были приняты этой ночью в Шереметьево. Таким образом, все столичные аэропорты временно закрыты на прием рейсов.

Подобные меры безопасности введены в воздушных гаванях на фоне угрозы атаки БПЛА. На момент публикации системы ПВО уничтожили в столичном регионе уже 14 вражеских дронов за ночь.