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19 июля, 21:05

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ФПК: после происшествия в Ростовской области задерживаются 75 пассажирских поездов

В ФПК сообщили, что в Ростовской области задерживаются 75 поездов

Фото: телеграм-канал "ФПК. Лучше поездом!"

На перегоне Лихая – Замчалово в Ростовской области 75 пассажирских поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА, сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).

"Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени отклонения от графика пассажирских поездов", – говорится в сообщении.

Также в ФПК подчеркнули, что поездные бригады оказывают всю необходимую помощь и содействие пассажирам.

В ночь на 19 июля украинские беспилотники были уничтожены в Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах Ростовской области. Из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая – Замчалово приостановили движение поездов.

На станции Лихая произошел обрыв линии электропередачи, из-за чего оказались обесточены грузовой и пассажирский поезда. Кроме того, в результате украинской атаки пострадала сотрудница железной дороги. В состоянии средней тяжести ее госпитализировали.

В РЖД сообщали, что компания принимает меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов. Также перевозчик уточнил, что на данном участке открыто движение поездов на электротяге по двум путям.

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